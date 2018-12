Carige: crollo in Borsa, perde 18,7%

MILANO, 27 DIC - Carige perde il 18,7% nel primo giorno di contrattazioni dopo lo stop all'aumento di capitale da 400 milioni avvenuto sabato scorso in assemblea, voluto dal socio forte Malacalza motivato dicendo: "Prima di ulteriori sacrifici bisogna far luce sulle vicende e sul management passato". Il titolo, a 0,0013 euro, ritocca i minimi storici. Le azioni per lungo tempo non sono state ammesse alle contrattazioni e quando è avvenuto il titolo ha registrato una perdita del 12,5%. Intanto c'è stata una trasferta a Francoforte per i Malacalza dopo che la famiglia, socia di Carige col 27,5%, ha fatto mancare il quorum all'assemblea del 22 dicembre per l'aumento di capitale da 400 milioni. Il confronto con gli esponenti della Bce è servito a fare un focus sulla governance dell'istituto. A fare il punto, in un altro momento, con la Vigilanza sono chiamati anche i vertici di Carige. Preoccupazione tra i sindacati. Cisl e Uil chiedono a Governo e istituzioni locali di non essere lasciati soli a difendere banca e lavoratori