Bce: Eurotower venduto a Fubon Life

ROMA, 28 DIC - Cala il sipario sull'Eurotower di Francoforte. Il grattacielo, tra i più riconoscibili in Europa con il grande simbolo dell'Euro in blu e oro nel parco antistante, è stato acquistato dal gruppo assicurativo di Taiwan Fubon Life. La Torre di 148 metri è stata la prima storica sede della Banca Centrale Europea fino alla fine del 2014 quando si è trasferita nel nuovo avveniristico grattacielo, situato nella zona dei vecchi magazzini generali Grossmarkthalle, a est del centro di Francoforte. Il prezzo dell'operazione non è stato reso noto. Il gruppo asiatico è anche proprietario dell'edificio che ospita il celeberrimo Madame Tussauds di Londra.