Saldi: in Basilicata una partenza lenta

POTENZA, 2 GEN - Il freddo intenso e il maltempo in arrivo e gli sconti di Natale già sfruttati nei giorni scorsi hanno reso "lento" oggi, in Basilicata, l'avvio dei saldi invernali: sia a Potenza sia a Matera i negozi non si sono riempiti di clienti. Al contrario, sono stati diversi i curiosi che hanno preso un primo "contatto" con i negozi in cui avevano individuato un capo di abbigliamento da comprare. Nel centro storico di Potenza neanche in tutti i negozi sono state esposte le scritte a caratteri cubitali che indicano gli sconti. A Matera - ormai vicina all'inaugurazione dell'anno in cui sarà capitale europea della cultura - si è forse registrata più animazione.