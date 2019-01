Borsa: Milano chiude piatta in Ue debole

MILANO, 2 GEN - La Borsa di Milano (+0,04%) rimonta nel finale e archivia sulla parità la prima seduta dell'anno, dopo la fine del quantitative easing. La giornata è stata caratterizzata, in linea con gli altri listini europei, dal nervosismo a causa dei timori sulla crescita cinese e mondiale. Si guarda anche alla situazione nel Regno Unito in vista del definitivo addio all'Europa per effetto della Brexit. Grande attenzione anche alle mosse di Usa e Cina sul fronte del commercio. Chiude stabile lo spread tra Btp e Bund a 253 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,69%. A Piazza Affari vola la Juve (+10%). In positivo anche i titoli legati al petrolio dove si mettono in mostra Snam (+3,1%), Italgas (+1,3%), Tenaris (+0,8%) ed Eni (+0,2%). In rosso le banche nel giorno in cui la Bce ha commissariato Carige e la Consob ha deciso di sospenderla in Borsa. In calo Bper (-2%), Intesa (-1,7%), Ubi (-1,6%) e Unicredit (-1,2%). Male anche il comparto auto con Fca (-0,9%) e Ferrari (-0,3%).