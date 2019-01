Innocenzi, Carige non a rischio default

MILANO, 3 GEN - Carige è a rischio default? "Assolutamente, la banca è ben patrimonializzata e ha una governance chiara, quindi i nostri clienti possono contare sulla loro Carige". Lo ha detto il commissario dell'istituto ed ex amministratore delegato, Fabio Innocenzi, in un'intervista alla tv Class Cnbc. "Abbiamo avuto un importante prestito subordinato sottoscritto dal Fidt - ha ricordato - che ci ha portato in linea con gli obblighi patrimoniali". Innocenzi ha poi ribadito che il nuovo Piano industriale sarà "in un'ottica di possibili partnership e alleanze" e che punterà su "derisking, rilancio commerciale e rafforzamento patrimoniale". Riguardo un'eventuale intervento dello Stato per salvare la banca, Innocenzi ha detto che l'obiettivo "non è trovare chi pagherà il conto, ma non trovare un conto da pagare". Parlando del socio Malacalza, che ha di fatto bloccato l'aumento di capitale: "Bisogna guardare il futuro - ha detto Innocenzi - è importante trovare e costruire fiducia, innanzitutto con gli azionisti rilevanti".