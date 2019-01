Borsa: Europa apre in decisa crescita

MILANO, 4 GEN - Apertura in decisa crescita per le Borse europee, che rimbalzano dopo la chiusura pesante di ieri, legata ai contraccolpi del 'caso Apple'. Francoforte ha avviato le contrattazioni in rialzo dell'1,13% a 10.533 punti, e Londra con un guadagno dell'1,14% a 6.676 punti. Bene anche Milano (+0,86% a 18.375 punti) e Parigi (+0,83% a 4.649 punti).