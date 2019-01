Maltempo: Di Maio, venite in vacanza

ALLEGHE (BELLUNO), 4 GEN - "Dico a tutti i cittadini che possono: venite qui nel bellunese, prendete parte a questa stagione turistica che è pienamente operativa con le strutture alberghiere e quelle sciistiche che sono pienamente operative: si scia dalla mattina alla sera". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio oggi ad Alleghe, dove è tornato dopo il disastro causato ad ottobre dal maltempo. "Lo dico perché dobbiamo aiutare questa zona che non ha risolto ancora tutti i suoi problemi - ha aggiunto - ma questo popolo si è rialzato, questa comunità si è rimessa in piedi ce l'ha fatta con le sue forze". "Come Governo adesso dobbiamo intervenire sui grandi problemi - ha sottolineato -. Ci sono da drenare i detriti, ci sono da mettere in sicurezza oltre 80 punti che sono a rischio frane, c'è da rimuovere il legno degli alberi caduti e sono da risarcire le imprese".