Trivelle:Assomineraria,populismo energia

ROMA, 7 GEN - 7 GEN - Quello che sta accadendo sul tema trivelle attiene a un "populismo energetico basato sulla totale non conoscenza dei fatti tecnici e delle leggi". Lo affermano all'ANSA fonti di Assomineraria, l'associazione che rappresenta 116 aziende attive nella ricerca e nella produzione di risorse minerarie. L'associazione ricorda che "recenti studi dimostrano come l'Adriatico sia pieno di gas", ma "l'ostilità ideologica rischia di restare lì: tante multinazionali sono infatti già fuggite dal nostro Paese e non investono più".