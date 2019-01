Tav: Chiamparino,cifre Toninelli vecchie

TORINO, 8 GEN - Le cifre di spesa per la Tav Torino-Lione di cui ha parlato oggi il ministro Toninelli "sono precedenti all'accordo internazionale del 2012 che di fatto ha dimezzato i costi dell'opera". E' la replica del presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Dopo quell'accordo "i costi per l'Italia - dice Chiamparino - sono di circa 4,6 miliardi, di cui 2,885 mld per la tratta internazionale e 1,7 per quella nazionale, senza tener conto della disponibilità dell'UE ad aumentare la sua quota di compartecipazione". "Ancora una volta - ironizza Chiamparino - il ministro Toninelli ci stupisce con la sua competenza". "Oltre al solito mantra che oramai ripete da mesi del 'tra pochi giorni arriva l'analisi costi-benefici', pensando così di continuare a prenderci in giro e scavallare le elezioni europee - prosegue - il ministro Toninelli sfoggia la sua competenza in materia di infrastrutture sostenendo che la TAV costa più di 20 miliardi. Non so da quale esperto gli siano state fornite le cifre...".