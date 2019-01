Fitd non decide su tasso bond Carige

MILANO, 09 GEN - Nessuna decisione da parte del Fondo Interbancario sulla richiesta da parte di Carige di ridurre il tasso del bond subordinato da 320 milioni di euro. "Abbiamo fatto qualche riflessione ma non c'era nessuna decisione oggi in previsione. Non era questo il luogo e la sede per decidere". Lo ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, al termine della riunione del consiglio di gestione dello Schema volontario.