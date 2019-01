Tav: Lega in piazza per il sì

TORINO, 10 GEN - La Lega sarà in piazza, sabato prossimo a Torino, partecipando al flash mob per il Sì alla Tav. Lo conferma Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. "Siamo pronti a sostenere con forza le ragioni dei Sì Tav - spiega - anche sabato in piazza Castello, a fronte della dichiarata scelta di apoliticità del comitato promotore della manifestazione. La Lega non ha mai avuto dubbi - dice Molinari - la Tav va realizzata: è una risorsa preziosa per lo sviluppo strategico dell'economia piemontese, e di tutto il Paese".