Borsa:Europa rallenta con dati industria

MILANO, 11 GEN - Le Borse europee rallentano dopo i dati in sulla sulla produzione industriale nei maggiori Paesi del Vecchio continente. A Londra (+0,2%) faro sul dibattito per l'accordo sulla Brexit. Ingrana la marcia l'euro sul dollaro a 1,1524 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rosso Francoforte (-0,1%) e Milano (-0,2%), piatta Parigi (-0,08%) mentre è in controtendenza Madrid (+0,4%). In calo il comparto dell'auto (-1,5%), con il crollo della produzione a novembre. Scivolano Renault (-2,6%), Volkswagen (-2%) e Porsche (-1,2%). A Piazza Affari in calo le banche con Banco Bpm (-3,1%), Ubi (-1,6%), Bper (-1,4%), Mps (-0,7%) e Intesa (-0,6%). Andamento negativo per Brembo (-5,2%), Fca (-0,7%), Pirelli (-0,6%) e Ferrari (-0,3%). In calo anche Ferragamo (-2,2%), dopo che gli analisti di Credit Suisse hanno abbassato il prezzo obiettivo da 21 a 14 euro.