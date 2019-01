Assemblea Tim il 29 marzo

MILANO, 14 GEN - Il cda di Tim ha convocato l'assemblea dei soci per il 29 marzo. I consiglieri sono usciti alla spicciolata senza rilasciare dichiarazioni. Vivendi avrebbe voluto si tenesse prima del 15 febbraio ma il cda ha fissato la data a valle dell'approvazione del bilancio (26 febbraio) lasciando immaginare che nella stessa occasione verrà chiesto ai soci il voto sui conti e sulla proposta di revoca e sostituzione di 5 consiglieri come chiesto dal socio francese. L'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 era stata precedentemente fissata per l'11 aprile.