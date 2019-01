Borsa: Asia rimbalza, Tokyo +0,9%

MILANO, 15 GEN - Segno positivo per i listini asiatici che recuperano l'impatto di dati economici deboli in Europa e di un lunedì limitato dalle preoccupazioni sul rallentamento della crescita globale. Poco variati i titoli di Stato e in calo la quotazione del dollaro. Tokyo sale ai massimi di un mese (+0,96%), scala Hong Kong (+1,8%)e rimbalza l'Australia (+0,7%). Shanghai guadagna l'1,3% e lo Shenzhen l'1,4 per cento Tra gli eventi che continuano a pesare sulle prospettive di mercato, fanno notare i gestori, ancora lo 'shutdown' Usa. I mercati in assenza di riferimenti macro si concentrano sui risultati delle aziende (sono attesi i conti tra gli altri di JpMorgan, Morgan Stanley e Goldman Sachs; di Alcoa, Netflix, BlackRock.