Airbnb, salviamo il borgo di Grottole

ROMA, 15 GEN - Grottole, un borgo lucano bellissimo ma dimenticato da rilanciare nell'anno di Matera Capitale della Cultura. E' il progetto The Italian Sabbatical lanciato da Airbnb: 4 persone, Airbnb, assieme alla impresa sociale Wonder Grottole, avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3 mesi nel borgo a pochi chilometri da Matera. Ci si può candidare su www.italiansabbatical.com completando il modulo online. Il risultato della selezione sarà annunciato il 29 marzo 2019. Secondo un sondaggio di Airbnb 1 italiano su 3 dichiara di sentirsi stressato e il 65% confessa che sarebbe pronto a lasciare tutto per prendersi un periodo sabbatico. Ecco quindi la proposta: per restituire nuova vita al borgo, Airbnb sta supportando la no-profit locale nella sfida di trovare 4 volontari da tutto il mondo pronti a trasferirsi nel borgo e sostenerne la rinascita diventando co-host di Case ed Esperienze Airbnb.