Tria, stagnazione spero temporanea

MOSCA, 15 GEN - "Prevediamo una situazione di stagnazione, spero temporanea, questo dicono i dati". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine della sua visita a Mosca a proposito della situazione dell'economia italiana. "Metterei l'accento sul termine 'apparenti' quando si parla delle divisioni all'interno del governo", ha detto ancora Tria: "Si discute sulle politiche, come è normale, non vedo contrasti". Per quanto riguarda, inoltre, i crediti deteriorati delle banche "l'andamento degli Npl va bene, si stanno riducendo costantemente secondo gli impegni e i programmi europei, questo è certificato e quindi su questo fronte non c'è nessun problema", ha sottolineato il ministro.