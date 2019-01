Pininfarina, partnership con Karma

TORINO, 17 GEN - Pininfarina punta a crescere in Nord America e si allea con Karma Automotive, che ha sede nel Sud della California. L'annuncio è stato dato dall'ad di Karma, Lance Zhou, all'Automotive News World Congress. Karma vuole crescere in una nicchia di veicoli elettrici di lusso negli Usa e poi in altri mercati internazionali. "Il nostro piano aziendale e di prodotto è guidato in parte dalla collaborazione con partner affini come Pininfarina, la cui esperienza progettuale ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo e la personalizzazione del prodotto che consente a ogni veicolo Karma di essere speciale", afferma Zhou. "E' un altro passo importante - spiega l'ad di Pininfarina, Silvio Pietro Angori - nella nostra strategia di crescita nel mercato nordamericano, dopo l'apertura del nostro centro di design a Los Angeles. Siamo felici di supportare Karma nel design, nella creazione di veicoli di lusso personalizzati e nel lifestyle di marchi premium". I primi risultati sono attesi per il secondo trimestre 2019.