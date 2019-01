Borsa: Europa procede in stabile rialzo

MILANO, 18 GEN - Le Borse europee procedono in stabile rialzo. Tra gli investitori si registra un clima di ottimismo in attesa dal Paese asiatico dei dati sul Pil e per i progressi nel dialogo tra Usa e Cina sul commercio internazionale. In sembra destare preoccupazione le vicende per la Brexit con Londra che avanza dello 0,9%. Sul fronte dei cambi l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,1397 a Londra. L'indice Stoxx 600 avanza dell'1%. In rialzo Parigi (+1,2%), Francoforte (+0,9%) e Madrid (+1,3%). I listini del Vecchio continente sono spinti dal rialzo delle banche con Banco Sabadell (+3,7%), Ing (+2,9%), Credit Agricole (+2,4%), Bnp Paribas (+2,3%). In Germania in rialzo Deutsche bank (+2,7%) e Commerzbank (+4%). In luce il comparto energetico (+1,3%) con il presso del petrolio in netto rialzo. Si mettono in mostra Total e Shell (+1,5%), Bp (+1,1%) ed Enagas (+0,5%).