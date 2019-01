Bankitalia taglia Pil 2019 da 1% a 0,6%

ROMA, 18 GEN - La proiezione centrale della crescita del Pil (italiano, ndr) è pari allo 0,6% quest'anno, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza". Lo si legge nel bollettino economico della Banca d'Italia. "Le proiezioni centrali della crescita nel 2020 e nel 2021 - prosegue il documento - sono dello 0,9 e dell'1%, rispettivamente", ma "i rischi per la crescita sono al ribasso".