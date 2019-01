Luxottica: addio alla Borsa di Milano

MILANO, 18 GEN - Si è chiusa definitivamente l'Ops di EssilorLuxottica su Luxottica per la fusione tra i due gruppi: dopo aver raggiunto il 93,3% nei termini 'normali', la riapertura della finestra per il conferimento delle azioni si è chiusa raccogliendo oltre il 4% del capitale, per un totale del 97,5%, quindi sopra il 95% che avvia lo 'squeeze out'. Il titolo Luxottica si avvia al delisting dalla Borsa di Milano, la cui conclusione è attesa tra fine febbraio e inizio marzo, mentre l'holding EssilorLuxottica è quotata a Parigi.