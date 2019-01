Esselunga,vendite 2018 a 7,9 mld (+2,1%)

MILANO, 21 GEN - Nel 2018 il Gruppo Esselunga ha realizzato vendite per 7.914 milioni, in crescita del 2,1% rispetto ai 7.754 milioni del 2017. Continua la crescita dell'e-commerce (+28%) che ha superato i 236 milioni di vendite e rappresenta oggi il 3% del totale. A fine dicembre l'indebitamento finanziario netto si è dimezzato a 436 milioni (era arrivato a 848 milioni a fine 2017 dopo l'acquisto di Villata Partecipazione e l'emissione di bond per 1 miliardo) grazie ad una forte generazione di cassa.