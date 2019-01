Confindustria:1/3 lavoratori introvabile

ROMA, 22 GEN - "Saranno poco meno di 193mila i posti di lavoro a disposizione nel triennio 2019-2021 nei settori della meccanica, Ict, alimentare, tessile, chimica, legno-arredo, sei tra i più rilevanti del Made in Italy". Ma, avverte Confindustria, alla venticinquesima giornata nazionale Orientagiovani, "uno su tre sarà introvabile". Per il presidente Vincenzo Boccia "serve grande piano di inclusione per i giovani". Il vicepresidente per il capitale umano Giovanni Brugnoli spiega che "le imprese hanno fame di talento" ma "c'è bisogno di una formazione aperta all'industria", e sottolinea: "La formazione torni al centro dell'agenda di Governo, quota 100 non è una misura per giovani".