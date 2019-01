Export in calo del 5,6% a dicembre

ROMA, 24 GEN - A dicembre 2018 le esportazioni dell'Italia verso i Paesi extra europei diminuiscono del 5,6% rispetto a novembre e calano del 5% anche rispetto a dicembre 2017, secondo i dati Istat. Il risultato dell'ultimo trimestre resta positivo, con un incremento del 2,8%, trainato dai beni di consumo non durevoli (+9%). Anche l'import cala nel mese del -2,2%, ma aumenta rispetto a dicembre 2017 dell'8,1% e, nel trimestre, registra una lieve crescita(+0,7%). La flessione congiunturale delle esportazioni extra Ue a riguarda principalmente l'energia (-19,2%) e i beni strumentali (-9,5%). I beni di consumo durevoli (+4,4%) registrano invece un aumento. Dal lato dell'import, il calo è "particolarmente intenso" per i beni strumentali (-5,7%) e l'energia (-3,7%). A dicembre 2018 l'export verso Turchia (-32,9%), paesi Mercosur (-18,7%), Cina (-15,2%) e Medio Oriente (-13,5%) è in forte contrazione su base annua. In aumento, le vendite di beni verso la Svizzera (+7,5%),Asean (+7,3%) e India (+3,8%).