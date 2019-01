Borsa: Europa migliora attende Bce

MILANO, 24 GEN - Le Borse europee migliorano in attesa della riunione della Bce e delle indicazioni che arriveranno dal presidente Mario Draghi. In terreno negativo Londra (-0,2%) in attesa che vengano definite le vicende legate alla Brexit. Sullo sfondo restano sempre le incertezze per il dialogo tra Usa e Cina sul tema dei dazi. L'euro si attesta a 1,1359 sul dollaro a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Avanzano Madrid (+0,6%), Parigi (+0,3%) e Francoforte (+0,2%). I listini sono spinti dal rialzo del settore tecnologico (+1,5%), in scia con quanto già accaduto in Asia. Nel Vecchio continente volano Ams (+8,8%), Stm (+7,4%) e Siltronic (+5,9%). In positivo anche le banche con Banco Santander (+1,1%), Commerzbank (+0,9%) e Credit Agricole (+0,4%). Andamento negativo per le Tlc (-1,5%) dove scivola Vodafone (-3,2%). Male anche Iliad (-0,9%) e Deutsche Telekom (-0,5%).