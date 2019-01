Borsa Ny, Dj -0,04%, Nasdaq +0,23%

NEW YORK, 24 GEN - Apertura contrastata per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,04% e il Nasdaq che guadagna lo 0,23%. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che scivola dello 0,03%. A pesare lo stallo sullo shutdown w le parole del ministro al commercio Usa Wilbur Ross che ha parlato di accordo lontano con la Cina.