Parigi, sulla Tav nessuna novità da Ue

PARIGI, 19 FEB - Il ministero dei Trasporti francese ha invitato la regione Auvergne-Rhone-Alpes a "non fare confusione" sulla Lione-Torino, dopo l'annuncio fatto ieri di un accordo con Bruxelles su uno dei capitoli del finanziamento. "Il ministero - si legge in una nota - smentisce formalmente che ci sia qualsiasi decisione nuova della Commissione europea riguardante il finanziamento del progetto". Ieri, in una telefonata col presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il primo vicepresidente della regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc, aveva annunciato la disponibilità dell'Ue a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento. Il ministero dei Trasporti esprime "stupore per la presa di posizione isolata espressa dal Consiglio regionale". E precisa che il fatto che Bruxelles sia pronta a innalzare dal 40% al 50% il suo finanziamento dei progetti di interconnessione in Europa, non rappresenta "in nessun caso" un impegno nuovo.