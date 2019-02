Costruzioni,Istat,accelerano in 2018

ROMA, 20 FEB - La produzione delle costruzioni nel 2018 aumenta rispetto all'anno precedente dell'1,6% per l'indice grezzo e dello 0,9% per l'indice corretto per gli effetti di calendario. I dati Istat mostrano "una moderata crescita per il secondo anno consecutivo". Nel 2017 la crescita della produzione edilizia era stata dello 0,1% nei dati grezzi e dello 0,7% nei dati corretti e aveva interrotto una serie di anni con il segno meno iniziata nel 2008.