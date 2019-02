Istat, l'inflazione frena allo 0,9%

ROMA, 21 FEB - I dati definitivi dell'Istat confermano che il tasso di inflazione ha rallentato allo 0,9% a gennaio dall'1,1% di dicembre, come anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,1%. "Il 2019 si apre con un'inflazione in rallentamento e che accentua i segnali di debolezza dell'ultima parte del 2018, scendendo sotto il punto percentuale", è il commento dell'istituto di statistica. La franata dell'inflazione a gennaio è imputabile prevalentemente ai prezzi dei beni energetici sia nella componente regolamentata (da +10,7% di dicembre a +7,9%) sia in quella non regolamentata (da +2,6% a +0,3%). Questa dinamica è stata in parte mitigata dall'accelerazione dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +0,6% a +2,2%) e in misura minore dei Beni alimentari non lavorati (da +1,3% a +1,7%). Si attenua anche la crescita dei prezzi del carrello della spesa: per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona passa da +0,7% a +0,6%.