Transpotec:Alis con 700mq stand a Verona

VERONA, 21 FEB - Alis, la più grande associazione italiana del trasporto e della logistica, è presente al Transpotec 2019, in programma da oggi fino al 24 febbraio alla Fiera di Verona, con 700 metri quadrati di area espositiva. In programma cinque conferenze istituzionali, 20 sessioni tematiche, 40 relatori. L'organizzazione rappresenta il principale cluster italiano dei trasporti e della logistica, con 1.350 imprese associate, oltre 150 mila operatori del settore, oltre 105 mila mezzi, più di 140.300 collegamenti marittimi annuali e oltre di 120 linee di Autostrade del Mare, interporti e porti. Ad aprire il ciclo di convegni e workshop il panel "Nuove energie e nuovi carburanti: la modalità sostenibile per ridurre le emissioni di Co2". "Negli ultimi anni - ha osservato il viceministro dello Sviluppo Economico, Dario Galli - credo che siano stati compiuti molti passi in avanti, ma l'impressione è che in questo campo purtroppo l'Italia sia rimasta un po' indietro, anzi possiamo dire che l'Europa è rimasta indietro".