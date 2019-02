Tim e Vodafone si alleano per il 5G

MILANO, 21 FEB - Tim e Vodafone, i rivali di sempre, si alleano nel 5G. I due gruppi hanno fatto sapere che "intendono avviare una partnership per la condivisione della componente attiva della rete 5G, per valutare la condivisone degli apparati attivi della rete 4G e per ampliare l'attuale accordo di condivisione passiva". Inoltre Tim e Vodafone valutano "l'aggregazione in un'unica entità delle rispettive infrastrutture passive, per un totale di 22 mila torri in Italia". La comunicazione è arrivata al termine del cda di Tim, nel corso del quale è stato approvato il piano industriale.