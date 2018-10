Università, la Kore di Enna in festa: entra in un laboratorio d'eccellenza

ENNA - L’Università Kore di Enna è la prima università privata ad entrare a far parte del Laboratorio nazionale di intelligenza artificiale e sistemi intelligenti che fa capo al Consorzio interuniversitario per l’informatica. Ad essere accolto nella più importante struttura italiana del settore è il Laboratory for speech technology research and machine learning (Laboratorio di ricerca sulle tecnologie applicate al linguaggio e l’apprendimento automatico) della Facoltà di Ingegneria e Architettura, diretto dal prof. Marco Siniscalchi.

Il laboratorio ennese, punto di forza del corso di laurea in Ingegneria informatica della Kore, collabora da tempo con altri centri di ricerca universitari italiani e stranieri e con le più prestigiose aziende globali dell’informatica. Proprio Siniscalchi è appena rientrato dalla California dove ha lavorato per un anno allo sviluppo del sistema di assistente vocale personale della Apple. Al Laboratorio nazionale di intelligenza artificiale e sistemi intelligenti afferiscono 45 atenei e 5 istituti di ricerca.