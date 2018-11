Strade, nell'Ennese la Salerno-Reggio Calabria in "salsa sicula"

ENNA - «E' uno dei simboli delle incompiute italiane, una Salerno-Reggio Calabria in salsa sicula. Si tratta della strada provinciale Agira-Gagliano Castelferrato, nel dettaglio duecento metri di strada necessari per collegare la zona interna della provincia di Enna che da dieci anni sono in fase di realizzazione. Un paradosso siciliano e italiano che ha arrecato danni ingenti al territorio». E’ quanto denunciano la Cisl e la Filca, che hanno organizzato per domani una giornata di mobilitazione per chiedere che si completino i lavori.

«Vorrei ma non passo» è il titolo scelto dal sindacato confederale e da quello di categoria, per questa manifestazione che inizierà con un presidio alle 9,30 sulla strada provinciale 22 Gagliano-Agira e proseguirà dalle 11 nell'aula consiliare del Comune di Gagliano Castelferrato. Sono in programma, approfondimenti, una tavola rotonda e un dibattito, al quale prenderanno parte: l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, il segretario nazionale della Filca Cisl, Stefano Macale, Emanuele Gallo e Carmela Petralia rispettivamente segretario generale e componente di segreteria di Cisl Agrigento Caltanissetta Enna), Paolo D’anca e Franco Iudici, segretario generale della Filca Cisl Sicilia il primo e il secondo segretario generale di Filca Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, oltre che vari rappresentanti delle istituzioni locali.

NELLA FOTO D'ARCHIVIO UNA VEDUTA DI AGIRA