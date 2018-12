Zona industriale di Dittaino: interventi di riqualificazione per 17.000 euro

ENNA - Finanziati interventi di manutenzione alle caditoie, agli impianti elettrici e all’illuminazione pubblica, pulizia straordinaria delle strade e sistemazione della segnaletica per circa 17 mila euro nella zona industriale di Dittaino a Enna. In particolare gli interventi - finanziati con contributi ex articolo 4 comma 1, L.R. n. 8/2012 destinati all’ufficio periferico di Enna - riguardano la manutenzione straordinaria nel Centro Direzionale Irsap di Enna, la viabilità, le infrastrutture e interventi di pronto intervento per gli impianti di illuminazione esterna dell’agglomerato industriale di Dittaino. "L'area tecnica dell’Ufficio periferico di Enna ha fatto un monitoraggio dell’area e ha così individuato le principali carenze infrastrutturali della zona industriale di Dittaino e con esse i lavori urgenti da avviare per porvi rimedio e rendere più efficienti i servizi di illuminazione esterna, il funzionamento degli impianti elettrici, la viabilità e lo stato delle infrastrutture", così il commissario ad acta Irsap, Giovanni Perino.



Gli interventi previsti riguardano lavori di ripristino caditoie stradali, pulitura di tratti stradali e sistemazione segnaletica e manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione pubblica. Il responsabile amministrativo del procedimento, geometra Salvatore Calabrese, ha avviato le procedure di affidamento diretto dei lavori, previa consultazione di almeno tre operatori economici, trattandosi di importi inferiori a 40 mila euro dopo l’assunzione dell’impegno di spesa.