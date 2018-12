Nicosia, denunciato usuraio che applicava tassi oltre il 60%

ENNA - Una denuncia per usura della guardia di finanza di Leonforte, in provincia di Enna. Nel corso delle indagini è emerso che l’indagato si faceva consegnare dalle vittime di usura degli assegni a garanzia del prestito effettuato. Una volta saldato il debito in contanti, secondo le varie scadenze pattuite, procedeva a riconsegnare l'assegno alle vittime, le quali provvedevano a distruggerlo e ad annullarlo. Inoltre, qualora l’usurato non fosse riuscito a saldare il debito secondo le scadenze previste, lo strozzino procedeva a capitalizzare gli interessi già maturati, applicando il tasso di interesse pattuito inizialmente, sul nuovo capitale. Questa pratica si concretizza nell’applicare interessi su interessi. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato l’applicazione di tassi annui ammontanti a più del sessanta per cento. Tali interessi, hanno consentito all’indagato, di percepire in breve tempo compensi usurari superiori al mezzo milione di euro.