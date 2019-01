I numeri della crisi che morde: all’asta una casa ogni 86 famiglie

Nel 2018 sono state 535 le aste immobiliari su Enna. Il dato contenuto nel “Report aste” di “Astasy” equivale ad una casa finita all’asta giudiziaria ogni 86 famiglie del territorio e per consistenza allo 0,22% delle esecuzioni avvenute su scala nazionale. Una nuova spia sulle difficoltà del territorio quella accesa dai nuovi dati, che però, numeri alla mano e’ quello che risente meno del problema delle vendite coattive essendo ultimo in Sicilia per numero di aste immobiliari celebrate.

Ad esempio, guardando soltanto all’area centro sicula, a Caltanissetta lo scorso anno sono state 1100 le aste immobiliari equivalenti ad una ogni 66 famiglie, mentre a Agrigento sono state 1175, pari ad una ogni 103 famiglie. Il dato ennese comunque sarebbe da considerare con una tendenza in crescita. Prendendo a riferimento i dati periodici del portale specializzato astelegale.net il numero delle vendite coattive era aumentato tra agosto 2017 ed aprile 2018 del 15% in soli otto mesi. Nell’agosto del 2010, i beni immobili finiti all’asta giudiziaria erano stati 184, dopo essere scesi a 100 cinque anni fa. In provincia di Enna, l’11,54% dei richiedenti prestiti ha avuto problemi con società di credito diverse da quelle cui si è fatta una nuova richiesta nel periodo che va tra il novembre 2017 e la fine gennaio del 2018. Il dato registrato da “facile.it” era stato il secondo più alto in Sicilia.

Guardando ai soli prestiti personali, nello stesso periodo di riferimento la percentuale di richiedenti con alle spalle intoppi finanziari è stata del 9,67%, mentre se si analizzano le cessioni del quinto dello stipendio, la percentuale era aumenta al 19,39%. Eppure sono state in tutto 708 le compravendite immobiliari concluse nell’Ennese nei primi nove mesi del 2018, per i dati forniti dall’Agenzia delle entrate, e con aumento delle compravendite nel settore residenziale nell'ennese del 7%. Costo stimato per metro quadro su Enna, secondo lo studio è di 1100 euro. Il prezzo al metro quadro è però considerato in leggero aumento rispetto al 2017, mentre nelle altre provincee si segnala un ribasso.