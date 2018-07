Brexit: la campagna 'Vote Leave' multata e denunciata

LONDRA - Multa e deferimento alla polizia per ulteriori indagini per Vote Leave, la principale piattaforma pro Brexit al referendum del 2016. Lo ha deciso la Commissione elettorale britannica, riconoscendo Vote Leave - raggruppamento legato all'ala euroscettica del Partito Conservatore di governo - responsabile di violazioni delle norme sulle campagne elettorali. La piattaforma avrebbe violato il tetto previsto per la raccolta delle risorse, girando parte dei finanziamenti a un gruppo minore, BeLeave, segretamente collegato.