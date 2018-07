Migranti: al-Sarraj, niente campi Ue in Libia

BRUXELLES - La Libia è "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione nel Paese strutture dove accogliere i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Bild il premier libico Fayez al-Sarraj aggiungendo che "non faremo neanche accordi con l'Ue per prendere i migranti in cambio di soldi". Nell'intervista pubblicata dal quotidiano tedesco al-Sarraj si dice "molto stupito" per il fatto che in Europa nessuno voglia più accogliere i migranti ma "chiedano a noi" di prenderne centinaia di migliaia.

Il premier libico è tornato anche a respingere le accuse rivolte alla guardia costiera dalla Ong Open Arms, secondo la quale i libici avrebbero abbandonato in mare alcune persone. "Non è vero", ha detto. "Salviamo tutti i giorni centinaia di persone al largo delle nostre coste", ma "abbiamo bisogno di supporto logistico e finanziario per essere ancora più veloci ed efficaci".