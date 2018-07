Kosovo: media, nuovo incontro presidenti a inizio settembre

BELGRADO - Un nuovo incontro fra i presidenti serbo e kosovaro Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, nell'ambito del dialogo facilitato dalla Ue per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, si terrà a Bruxelles all'inizio di settembre. Ne dà notizia il giornale kosovaro Gazeta ekspres, che cita la portavoce Ue Maja Kocijancic. Gli ultimi due incontri al vertice fra i presidenti serbo e kosovaro si sono svolti il 24 giugno e il 18 luglio scorsi, quest'ultimo - a detta dei partecipanti - durato pochissimo e tenutosi in una atmosfera molto tesa e difficile. Al negoziato fra Belgrado e Pristina partecipa in veste di mediatore l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini.