Brexit: Barnier respinge piano May su accesso mercato Ue

BRUXELLES - "Bruxelles rigetta il piano Brexit della May per l'accesso della City al mercato Ue": è il titolo d'apertura con cui il Financial Times dà rilievo a quanto sarebbe emerso nel Consiglio sull'articolo 50 di venerdì a Bruxelles. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il capo negoziatore per la Ue, Michel Barnier, avrebbe detto ai ministri che la visione della premier britannica sul futuro delle relazioni della City con la Ue sottrarrebbe alla Ue la sua "autonomia decisionale".

"Le sue parole sono un respingimento del Governo britannico - che ha pubblicato questo mese il suo libro bianco sul futuro delle relazioni con la Ue - e sottolinea i molti conflitti tra le sue parti nonostante un tono più conciliante sul confine dell'Irlanda del Nord nella stessa riunione", scrive il Ft.

In particolare, il documento britannico parla di piani per espandere il modello dell' "equivalenza", un sistema che l'Ue ha in vigore con altri Paesi, tra cui Usa e Singapore, per semplificare loro l'accesso all'Unione. Ma Barnier avrebbe ricordato ai ministri che le decisioni sull'equivalenza sono prese "unilateralmente" da Bruxelles, e che quindi un sistema nel quale Ue e Londra discutono una serie di equivalenze non sarebbe possibile perché toglierebbe alla Ue potere decisionale.