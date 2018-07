Grecia: Juncker, profonda tristezza, terribile tragedia

BRUXELLES - Sulle "terribili perdite di vite umane a causa dei devastanti incendi in Grecia" la Commissione europea esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Il presidente Juncker ha sentito il presidente greco ed il premier greco e ha espresso "profonda tristezza per la perdita di così tante vite umane in questa terribile tragedia". Lo ha riferito un portavoce della Commissione precisando che oggi il commissario per la gestione degli aiuti umanitari e delle crisi, Christos Stylianides, sarà ad Atene, e che l'esecutivo comunitario non risparmierà alcuno sforzo per aiutare la Grecia.

In una lettera inviata al primo ministro greco Alexis Tsipras, Juncker ha espresso le sue condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. “Siamo fianco a fianco al popolo e alle autorità greche, e recommend gli sforzi instancabili e coraggiosi degli operatori di emergenza”, ha scritto Juncker, assicurando che “sarà fatto tutto il possibile per dare sostegno oggi, domani e per tutto il tempo necessario”. Juncker ha anche ringraziato gli Stati per la solidarietà mostrata.

Ieri sera, la Grecia ha richiesto il sostegno dell'Ue attraverso il meccanismo di protezione civile europeo. Cipro, Spagna e Bulgaria si sono subito rese disponibili inviando ad Atene aerei, vigili del fuoco, medici e veicoli. Il commissario Stylianides si sta recando ad Atene, dove incontrerà le autorità della protezione civile greca e coordinerà l'assistenza dell'Ue.