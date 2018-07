Brexit: sede operazione Ue Atalanta in Spagna da marzo 2019

BRUXELLES - Il Consiglio dell'Ue ha prorogato il mandato della Ue Navfor Somalia, l'operazione Atalanta anti-pirateria, fino al 31 dicembre del 2020 e ha anche deciso di trasferire da Northwood nel Regno Unito a Rota in Spagna lo stato maggiore della Forza navale dell'Ue. A Brest in Francia andrà invece il Centro di sicurezza marittima per il Corno d'Africa (Mschoa). I trasferimenti dal 29 marzo del 2019. Il Consiglio ha anche nominato il viceammiraglio Antonio Martorell Lacave (della Marina spagnola) in qualità di nuovo comandante dell'operazione che prenderà il posto del generale di divisione Charlie Stickland dalla stessa data. Il trasferimento - a seguito della Brexit - era stato deciso lo scorso 26 giugno dai ministri Ue della Difesa e degli Esteri riuniti a Lussemburgo. Oggi il Consiglio ha formalizzato tale decisione. Il Consiglio ha anche assegnato un bilancio per i costi comuni dell'operazione di 11,777 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.