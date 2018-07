Migranti: Mussolini, feeling totale Trump-Conte

BRUXELLES - "E' un incontestabile successo l'incontro a Washington tra il presidente americano Trump e il premier italiano Conte. Un primo importantissimo passo per il governo italiano aggiudicarsi l'appoggio degli Stati Uniti su capitoli cruciali per il nostro paese. Innanzitutto sul fronte immigrazione è feeling totale, un vero e proprio assist la piena solidarietà all'Italia in Ue e il sostegno, una cabina di regia italo-americana in cui il nostro paese avrà un ruolo di leadership, per la sicurezza nel Mediterraneo e per la stabilizzazione della Libia". Lo afferma in una nota l'europarlamentare, Alessandra Mussolini.

"Tra i temi trattati, Conte ha ottenuto anche la garanzia da Trump che i dazi non toccheranno le imprese agroalimentari italiane e si è impegnato sulla realizzazione del gasdotto Tap, che dunque molto probabilmente sarà concluso, e sulla prosecuzione della partecipazione italiana alla missione Nato in Afghanistan - conclude la nota -. Proprio niente male per l'Italia che, dopo i governi di sinistra, finalmente ricomincia ad acquistare prestigio internazionale e autorevolezza".