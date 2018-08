Iran: da Ue 18 milioni aiuti per pmi, ambiente e lotta a droga

BRUXELLES - In arrivo 18 milioni di euro di aiuti per la cooperazione economica, ambientale e sociale con l'Iran, a dimostrazione dell'impegno dell'Ue per il rispetto dell'accordo sul nucleare con Teheran. La Commissione europea ha adottato oggi una prima serie di progetti nell'ambito di un più ampio pacchetto di misure da 50 milioni complessivi che mirano a offrire sostegno al Paese nell'affrontare le sfide economiche e sociali che lo attanagliano.

Di questi primi 18 milioni, 8 andranno alle piccole e medie imprese, più lo sviluppo di specifiche catene di valore e assistenza tecnica all'Organizzazione per la promozione del commercio iraniana. Altri 8 milioni saranno invece erogati per fornire supporto tecnico nel settore ambientale, mentre i restanti 2 andranno per la riduzione dei danni provocati dall'uso delle droghe. I progetti verranno attuati dalle agenzie degli stati membri, dall'International Trade Centre e altre organizzazioni in stretta cooperazione con le controparti iraniane.

"Con il rinnovamento delle relazioni Ue-Iran in seguito all'accordo sul nucleare, si è sviluppata una cooperazione in molti settori, e siamo impegnati a sostenerla", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini e questa, ha aggiunto il commissario Ue allo sviluppo Neven Mimica, "dimostra il suo sostegno al popolo iraniano e al suo sviluppo pacifico e sostenibile".