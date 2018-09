Dombrovskis, d'accordo con Tria su discesa debito

VIENNA - "Incontro molto buono col ministro Tria. Abbiamo una visione condivisa della situazione economica e degli obiettivi del prossimo bilancio, di portare il debito su un cammino discendente e di perseguire un miglioramento del deficit strutturale dell'Italia". Così in un tweet il vicepresidente della Commissione Ue responsabile dell'euro, Valdis Dombrovskis, dopo l'incontro con il ministro dell'economia Giovanni Tria. "E' di dominio pubblico che diversi membri del Governo italiano si sono impegnati" a rispettare le regole europee, "non rivelo le conversazioni che abbiamo avuto con Tria ma siamo fiduciosi che farà esattamente quello che ha promesso pubblicamente". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. "Posso sottolineare che le aspettative sono che l'Italia rispetterà le regole nel prossimo bilancio", ha sottolineato. "Crediamo sia importante capire che l'Eurozona è fatta da 19 democrazie che sanno esattamente cosa vuol dire sia essere una democrazia che stare nella zona euro", ha concluso Centeno. "Tutti sanno che in Europa abbiamo un grande compito davanti a noi, ognuno deve assolvere al proprio compito da solo, parto sempre dal presupposto che tutti rispetteranno le regole europee": così il ministro dell'economia tedesco Olaf Scholz rispondendo a una domanda sull'Italia a margine dell'Ecofin.