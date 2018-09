Europee:Ppe apre la corsa a candidature per poltrona Juncker

BRUXELLES - L'Assemblea politica del Partito popolare europeo (Ppe), che si è riunita a Bruxelles il 6-7 settembre per preparare l'imminente congresso che si terrà l'8 novembre a Helsinki, ha aperto il processo di nomina ufficiale per i candidati del gruppo per il presidente della Commissione europea. Lo riferisce una nota del Ppe. "Il processo per eleggere il candidato principale del Ppe (il cosiddetto 'Spitzenkandidat') è stato attentamente progettato in modo tale da rimanere fedele ai valori fondamentali di apertura, trasparenza e democrazia del gruppo - ha dichiarato il presidente Joseph Daul -. Non vedo l'ora che il processo generi un fruttuoso dibattito sulla direzione futura del nostro continente e ci consegni un candidato leader che manterrà la posizione del Ppe come prima famiglia politica in Europa dopo le europee del maggio 2019". Daul ha poi precisato che in veste di presidente rimarrà "neutrale davanti a tutti i candidati dichiarati e potenziali" e che "attraverso un processo democratico, il congresso eleggerà il candidato principale del partito per il presidente della Commissione europea, che in seguito avrà il mio pieno sostegno". Due giorni fa il leader dei Popolari al Parlamento europeo, Manfred Weber, ha annunciato di volersi presentare come candidato di punta del suo gruppo alle europee di maggio 2019.