Eurozona: prosegue calo produzione industriale, -0,8% a luglio

BRUXELLES - Prosegue il calo della produzione industriale: a luglio è calata dello 0,8% nella zona euro e dello 0,7% nella Ue-28. A giugno era calata rispettivamente dello 0,8% e dello 0,5%. Lo comunica Eurostat. I cali più significativi si sono registrati a Malta (-6,3%), in Croazia (-5%) e in Svezia (-4,1%), mentre gli aumenti maggiori in Danimarca (+3,6%), Irlanda (+2,8%) e Lettonia (+1,8%). In Italia si registra un calo di 1,8%, come in Germania.