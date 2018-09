Copyright: Tajani, voto Pe salvaguarda 12 mln lavoratori

STRASBURGO - Approvando la riforma del copyright "il Parlamento ha votato a favore della libertà e non contro" e per mettere un pò di ordine in un settore dove "non c'è tassazione né lavoro e il denaro va tutto agli Stati Uniti o alla Cina". E' quanto ha osservato il presidente del Pe Antonio Tajani incontrando la stampa a Strasburgo dopo l'approvazione della riforma del diritto d'autore.

"Dobbiamo rispettare la nostra identità e il nostro lavoro. Uccidere il diritto d'autore - ha aggiunto Tajani - significa uccidere tanti posti di lavoro in Europa perché sono 12 i milioni di persone che lavorano in questo settore. Senza regole, nei prossimi anni avremmo solo informazioni provenienti da Cina e Usa e uccideremmo la nostra identità".