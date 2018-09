Antibiotici, Parlamento Ue per limitare uso contro resistenze

BRUXELLES - L'europarlamento ha approvato una risoluzione non vincolante sulla resistenza agli antibiotici, che chiede ulteriori misure per limitare l'uso di questi farmaci quando non necessario. Il testo approvato sposa l'approccio 'One Health', che riconosce il legame tra salute umana e animale nel dilagare del fenomeno dell'antibiotico-resistenza e su cui si basa anche il piano d'azione sul tema varato nel 2017 dalla Commissione europea. Nel testo, si chiede all'Esecutivo Ue e agli Stati membri di limitare la vendita di antibiotici sia per la salute umana che animale eliminando qualsiasi incentivo finanziario, stimolare lo sviluppo di nuovi farmaci.