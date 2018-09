Corazza Bildt (Ppe), 'Salvinite' va arginata, no a lui nel Ppe

STRASBURGO - "Salvini nel Ppe? No. La 'salvinite' acuta è una malattia infettiva che va arginata e messa in quarantena e non dobbiamo lasciare che contagi, nulla di personale contro di lui". Lo ha affermato all'ANSA l'europarlamentare del Ppe, l'italo-svedese, eletta in Svezia, Anna Maria Corazza Bildt.