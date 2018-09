Dazi: ritmo accelera, nuovo incontro Ue-Usa il 25

BRUXELLES - Si intensifica, come concordato, il ritmo degli incontri politici tra Ue e Usa per risolvere i nodi commerciali scoppiati con la guerra dei dazi. La commissaria al commercio Cecilia Malmstroem incontrerà di nuovo il rappresentante americano al commercio Robert Lighthizer il 25 settembre a Washington, dando un seguito concreto agli impegni presi durante il bilaterale dello scorso lunedì a Bruxelles.

L’obiettivo è arrivare a una prima intesa sulle barriere non tariffarie, quindi gli standard tecnici ma non i dazi, per novembre, mentre continuano le consultazioni sul resto. Sia Ue che Usa si sono impegnati ad avviare le rispettive procedure nazionali per chiedere un mandato negoziale vero e proprio ai 28 e al Congresso per potere nei prossimi mesi entrare nella sostanza delle discussioni.